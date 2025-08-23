Фред Васьор посочи голямото предимство на Макларън през 2025 година

Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор посочи кое е голямото предимство на отбора на Макларън от началото на сезон 2025 във Формула 1.

В първите 14 кръга за кампанията екипът от Уокинг записа 11 победи и води с цели 299 точки пред Ферари в класирането при конструкторите. А по думите на Васьор голямото предимство на Макларън идва от способността на отбора да се представя силно и постоянно при всякакви условия, докато при Ферари това не е така. Французинът също така каза, че му е трудно да предвиди как неговият тим ще се представя до края на годината.

В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона

„Много е трудно да се предвиди, защото това, което виждаме един ден, не винаги се запазва за следващия уикенд. Но поне мога да кажа, че в последните два кръга в Белгия и Унгария ние имахме добро темпо. Имахме скорост, бяхме постоянни с гумите и можехме да контролираме нашето темпо и ако се представяме добре в квалификациите, ние ще можем да се борим с тях.



„Предимството, което те имаха в Унгария беше, че те винаги бяха в челото. Няма значение, че ние бяхме пред тях в квалификацията, разликата беше минимална. Те се представят силно във всякакви условия, докато ние сме доста по-непостоянни в хода на един уикенд.



„А, ако искаш да спечелиш, ти трябва да си постоянен и да се представяш силно във всички условия в тренировките, за да имаш добра подготовка за квалификацията и състезанието. Ясно е, че те се справят по-добре с това от нас“, обясни Васьор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages