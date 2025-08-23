Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фред Васьор посочи голямото предимство на Макларън през 2025 година

Фред Васьор посочи голямото предимство на Макларън през 2025 година

  • 23 авг 2025 | 10:44
  • 87
  • 0

Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор посочи кое е голямото предимство на отбора на Макларън от началото на сезон 2025 във Формула 1.

В първите 14 кръга за кампанията екипът от Уокинг записа 11 победи и води с цели 299 точки пред Ферари в класирането при конструкторите. А по думите на Васьор голямото предимство на Макларън идва от способността на отбора да се представя силно и постоянно при всякакви условия, докато при Ферари това не е така. Французинът също така каза, че му е трудно да предвиди как неговият тим ще се представя до края на годината.

В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона
В Макларън очакват Ферари, Мерцедес и Верстапен да се борят за победи до края на сезона

„Много е трудно да се предвиди, защото това, което виждаме един ден, не винаги се запазва за следващия уикенд. Но поне мога да кажа, че в последните два кръга в Белгия и Унгария ние имахме добро темпо. Имахме скорост, бяхме постоянни с гумите и можехме да контролираме нашето темпо и ако се представяме добре в квалификациите, ние ще можем да се борим с тях.

„Предимството, което те имаха в Унгария беше, че те винаги бяха в челото. Няма значение, че ние бяхме пред тях в квалификацията, разликата беше минимална. Те се представят силно във всякакви условия, докато ние сме доста по-непостоянни в хода на един уикенд.

„А, ако искаш да спечелиш, ти трябва да си постоянен и да се представяш силно във всички условия в тренировките, за да имаш добра подготовка за квалификацията и състезанието. Ясно е, че те се справят по-добре с това от нас“, обясни Васьор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Традиционният рали крос край село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България

Традиционният рали крос край село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 2318
  • 0
Педро Акоста изпревари братята Маркес в официалната тренировка в Унгария

Педро Акоста изпревари братята Маркес в официалната тренировка в Унгария

  • 22 авг 2025 | 17:15
  • 1886
  • 0
Амбицията на Хамилтън води до разделение във Ферари?

Амбицията на Хамилтън води до разделение във Ферари?

  • 22 авг 2025 | 14:45
  • 7914
  • 2
От Априлия с обяснение за гръмналите двигатели на Мартин и Фернандес

От Априлия с обяснение за гръмналите двигатели на Мартин и Фернандес

  • 22 авг 2025 | 14:15
  • 782
  • 0
Дукати: Пеко се нуждае от правилния подход, за да решим проблемите му

Дукати: Пеко се нуждае от правилния подход, за да решим проблемите му

  • 22 авг 2025 | 13:31
  • 1125
  • 0
Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

Шумахер: Времето на хората като Бриаторе изтече

  • 22 авг 2025 | 13:15
  • 1596
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

  • 23 авг 2025 | 08:26
  • 6049
  • 2
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 20587
  • 17
Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 22296
  • 41
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 3729
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 1905
  • 3
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 1706
  • 0