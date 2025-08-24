Популярни
Десетима от Етър удържаха Миньор в Перник

  24 авг 2025
  • 935
  • 1
Десетима от Етър удържаха Миньор в Перник

Миньор (Перник) и Етър не успяха да се победят и завършиха 0:0 в двубой от петия кръг на Втора лига. Със сигурност по-доволни от резултата ще бъдат гостите от Велико Търново, които играха през по-голямата част от двубоя с човек по-малко. В 29-ата минута Атанас Атанасов получи директен червен картон и остава своя отбор с по-малко души на терена.

В крайна сметка “болярите” удържаха равенството и грабнаха точката. И двата тима все още нямат победа от началото на сезона. Миньор има четири точки в актива си и заема 10-ото място. Етър е с един пункт по-малко и е 14-ти в таблицата.

