11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 16:50
  • 2404
  • 0
Станаха ясни титулярните състави на Вихрен и Дунав (Русе), които дават старт на 5-ия кръг във Втора лига. Двубоят протипоставя втория и третия във временното класиране, като и двата отбора са с по 9 точки в актива си, но заради по-добрата си голова разлика "драконите" имат предимство.

ВИХРЕН - ДУНАВ (РУСЕ)

Стартови състави:

ВИХРЕН: 1. Нисторов, 21. Башлиев, 73. Бенгюзов, 6. Любомиров, 14. Сандев, 5. Арсов, 25. Килов, 11. Пехливанов, 17. Пимента, 8. Величков, 16. Ауахрия;

ДУНАВ (РУСЕ): 33. Китанов, 22. Предев, 26. Хаджиев, 13. Монтейро, 88. Тодоров, 11. Минчев, 10. Бойчев, 14. Апостолов, 15. Господинов, 9. Бачев, 70. Статев.

