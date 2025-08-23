Популярни
  Пирин взе победа в Плевен в мач със седем гола

В петия кръг на Втора професионална лига Пирин (Благоевград) постигна убедителна победа с 5:2 като гост на Спартак (Плевен) в мач, който предложи много голове и емоции за феновете. Още в началото тима от Благоевград наложи темпо и създаде първото сериозно положение. В 8-ата минута центриране на Марио Ивов бе засечено с глава от Станислав Костов, но топката срещна гредата. Натискът на "орлетата" даде резултат в 18-ата минута, когато след подаване на Костов, Ивов се озова на удобна позиция и с премерен удар откри резултата.

Пирин удвои преднината си само пет минути по-късно. След корнер, изпълнен от Ивов, Дюлгеров надскочи защитата и с глава прати топката във вратата за 0:2. Домакините обаче върнаха интригата в края на първата част. Трифонов намали на 1:2, давайки надежди на Спартак за обрат.

Началото на второто полувреме донесе радост на плевенчани – в 50-ата минута Преслав Антонов се разписа и възстанови равенството – 2:2. Радостта на домакините обаче беше кратка, след като Запро Динев се възползва от разбъркване в наказателното поле и отново изведе Пирин напред – 2:3. В 71-ата минута Георги Търтов проби и изведе Вангелов сам срещу вратаря, който успя да спаси първия удар, но при добавката Костов беше точен и покачи на 2:4. В добавеното време самият Вангелов също се разписа след центриране на Търтов, оформяйки крайното 2:5.

