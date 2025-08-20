Популярни
Важен играч се завръща за Черно море срещу Локомотив (Пд)

  • 20 авг 2025 | 09:46
  • 208
  • 0

Дни след победата над градския съперник в дербито на Варна, Черно море тренира с подчертано добро настроение на клубната си база. Със съотборниците си тренировки провежда и опорният халф Берк Бейхан, който пропусна последните срещи поради контузия.

В негово отсъствие силно се представя португалецът Давид Телеш, а присъствието на Бейхан в групата за двубоя срещу Локомотив (Пловдив) увеличава конкуренцията в състава на "моряците". Треньорът Илиан Илиев намира оптималния състав на фона на новите попълнения, а тризъбецът в нападение Николай Златев-Георги Лазаров-Жоао Педро показва добра резултатност от началото на новия сезон.

Викнаха младите "мотори" на Черно море при младежите

Златев е с четири гола, а Лазаров - с три. Неслучайно и двамата получиха повиквателни за младежкия национален отбор. Черно море приема "смърфовете" в събота от 21:15 часа на стадион "Тича".

Пламен Трендафилов

