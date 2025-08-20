Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пд) ще проведе тренировъчен лагер във Варна

Локомотив (Пд) ще проведе тренировъчен лагер във Варна

  • 20 авг 2025 | 12:36
  • 352
  • 0

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще проведе тренировъчен лагер във Варна. Пред "черно-белите" предстоят две поредни гостувания в морската ни столица, като пловдивчани няма да се прибират след първата среща, а ще останат край морето.

В петък (22 август) Локомотив ще замине за Варна, а ден по-късно е срещата с Черно море. Двубоят е с начален час 21:15 часа.

Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител
Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

След това "черно-белите" ще продължат престоя си край морето до мача със Спартак. Двубоят със "соколите" е насрочен за събота (30 август) от 19:00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

  • 19 авг 2025 | 22:13
  • 2401
  • 1
Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

  • 19 авг 2025 | 22:03
  • 2479
  • 2
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 19104
  • 21
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 19 авг 2025 | 19:49
  • 2788
  • 0
Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

  • 19 авг 2025 | 18:47
  • 1205
  • 10
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 19 авг 2025 | 18:41
  • 2531
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 9195
  • 21
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 4811
  • 4
Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 11:21
  • 6001
  • 10
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 10925
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 21757
  • 15
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 8495
  • 0