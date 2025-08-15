Локомотив (Пд) 0:0 Славия

Локомотив (Пловдив) и Славия играят при резултат 0:0 на стадион "Локомотив" в мач от петия кръг на efbet Лига. Главен съдия на битката ще бъде Станимир Тренчев. Срещата се очертава да е много важна за двата отбора, които имат различни цели в първенството - домакините се стремят да затвърдят позициите си в горната част на таблицата, докато гостите се нуждаят от точки, за да се измъкнат от дъното.

"Смърфовете" заемат петата позиция в класирането с 8 точки от 4 изиграни мача, като "черно-белите" имат впечатляваща защита с едва един допуснат гол. Пловдивчани остават непобедени от началото на сезона, което им дава добра основа за преследване на челните места. В последния кръг Локо завърши 0:0 с Арда в Кърджали.

В 6-ата минута на срещата Переа засече центриране с глава, но стреля много неточно. Две минути по-късно Димитър Илиев изведе Ефе Али на чиста голова позиция. Той стреля към вратата, но не успя да преодолее Иван Андонов, който се отчете с блестяща намеса.

Славия отговори веднага с атака по левия фланг. Гуермуш проби, влезе в наказателното поле и направи успореден на голлинията пас, който намери Илиян Стефанов. Бившият играч на Левски трябваше да вкара топката в опразнената врата, но вместо това стреля над горната греда. В 19-ата минута коварен шут на Ивайло Иванов, насочен точно под горната греда, беше избит в корнер от Иван Андонов.

ЛОКОМОТИВ – СЛАВИЯ 0:0

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 21. Енци Еспиноса, 13. Лукас Риан, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 22. Ивайло Иванов, 12. Ефе Али, 9. Хуан Переа, 94. Каталин Иту, 99. Жулиен Лами, 14. Димитър Илиев;

СЛАВИЯ: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 6. Мартин Георгиев, 24. Лазар Марин, 20. Жордан Варела, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стоянов, 7. Денислав Александров, 9. Роберто Райчев, 10. Янис Гуермуш;