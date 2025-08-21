ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА официално обяви раздяла с универсалния футболист Тибо Вион. Французинът пристигна в Борисовата градина през лятото на 2020 година и оттогава насам изигра общо 177 мача с червената фланелка, в които реализира 7 гола и направи 24 асистенции.

Вион бе големият грешник за "армейците" във финала за Купата на България срещу Лудогорец, след като именно след негова грешка разградчани отбелязаха победното попадение, с което спечелиха трофея.

Ето какво написаха от клуба:

"Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения.

ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера".