ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  21 авг 2025 | 12:13
ЦСКА официално обяви раздяла с универсалния футболист Тибо Вион. Французинът пристигна в Борисовата градина през лятото на 2020 година и оттогава насам изигра общо 177 мача с червената фланелка, в които реализира 7 гола и направи 24 асистенции.

Вион бе големият грешник за "армейците" във финала за Купата на България срещу Лудогорец, след като именно след негова грешка разградчани отбелязаха победното попадение, с което спечелиха трофея.

Ето какво написаха от клуба:

"Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения.

ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера".

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Берое се похвали с национал

Велковски: Чувстваме се по-свежи

Арда проведе официална тренировка преди сблъсъка с Ракув

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

