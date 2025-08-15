Популярни
Иван Станчев: Да сме на челните позиции

  15 авг 2025
  • 171
  • 0
Иван Станчев: Да сме на челните позиции

Силно завръщане за Волов-Шумен 2007 през последния сезон в Североизточната Трета лига.

Президентът Иван Станчев коментира пред Sportal.bg намеренията за новата кампания.

„Всичко по подготовката протече, както беше планирано. Най-важното е , че всички са здрави. Тренировките бяха на ниво. Доволни сме и от извършената селекцията. Не искахме да е мащабна, а само са подсилим определени позиции в състава. Мисля, че го направихме. Готови сме. Очакваме мачовете от първенството. Ще се стремим да сме на челните позиции в класирането“.

