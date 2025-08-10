Черноморец (Балчик) вкара четири пъти на Устрем за купата на АФЛ

Черноморец (Балчик) срази у дома Устрем (Дончево) с 4:0 в среща от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Домакините започнаха устремно. Мартин Янакиев пропусна да вкара на два пъти, Никола Владев уцели гредата. Още положения пропиляха футболистите от Балчик. Така се стигна до последните секунди преди почивката, когато Мирослав Начев откри резултата. В началния четвърт час на второто полувреме Лъчезар Войков се разписа два пъти. Николай Трифонов реализира четвъртия гол в 78-ата минута.