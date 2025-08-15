Ивайло Станчев за целите и амбициите на Черноморец (Балчик)

Популярни
  15 авг 2025
През последния сезон, Черноморец (Балчик) беше сред добрите в Североизточната Трета лига. Достигна и до финал за купата на Аматьорската лига.

Готовността и целите за новата кампания, коментира пред Sportal.bg треньора на отбора Ивайло Станчев.

„Готови сме за старта. Подготовката премина по план, с добри натоварвания, контроли и най-важното – без сериозни контузии. Това винаги е ключово, когато се гради основата за цял сезон. Доволен съм от начина, по който изглеждахме на терена в приятелските срещи. Стояхме добре физически, показахме идеи в атака и стабилност в защита. Това ми дава увереност, че ще влезем в първенството с нужната увереност. Работихме целенасочено и по комплектоването на състава. Привлякохме момчета с потенциал. Вярваме, че ще ни помогнат да изглеждаме още по-добре в сравнение с пролетния дял на миналия сезон. Те идват с хъс и желание да се доказват. Тази година съставът ни е със средна възраст под 20 години и изцяло сформиран от български играчи. Тези момчета са показали, че заслужават да получат възможност да се развиват, но е важно да се научат да носят отговорност. През пролетта показахме, че можем да играем на високо ниво. Това, което искаме сега, е да затвърдим доброто впечатление, което оставихме. Получихме много добри отзиви – от фенове, специалисти, хора от футболните среди. Нашата цел е тази позитивна тенденция да продължи. Преди седмица започнахме с победа за купата на АФЛ. Предстои ни нов двубой пред нашите фенове – старт на първенството. Той е много важен, още повече, че излизаме срещу един от претендентите за челните места – Волов-Шумен 2007. С енергия, концентрация и подкрепата на феновете, Черноморец (Балчик) се отправя към новия сезон с ясната цел – да надгражда, да се развива и да защитава достойно името на клуба“.

