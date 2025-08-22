Според Жоан Мир в Унгария ще има доста шансове за изпреварвания

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир е на мнението, че в предстоящата този уикенд Гран При на Унгария ще има много възможности за изпреварване заради множеството зони на тежко спиране на пистата „Балатон Парк“.

Унгарското трасе прави своя дебют в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, а всеобщото мнение е, че неговата конфигурация е уникална в календара. Самото трасе е разположено на сравнително малка площ и съответно е доста спънато, но според Мир това ще предостави повече възможности за изпреварване в хода на състезанията в събота и неделя.

„Направих няколко обиколки с моя велосипед. Пистата е много малка, доста тясна, една от по-различните писти в календара. Мисля, че наличието на тази по-различна конфигурация е хубаво, защото виждаме нещо различно и може би това ще даде шанс на пилоти, които могат да са бързи на подобни трасета. Има много зони на спиране, много възможности за изпреварвания, така че аз мисля, че ще е страхотно състезание.



„Мисля, че част от характеристиките напомням за първия сектор в Австрия с тесния шикан, но тук е по-тясно. Вторият сектор напомня за втория сектор в Индонезия с тези бързи завои, така че е добър микс. Тук няма много бързи завои, повечето са бавни с ускорения. Аз смятам, че това е по-интересно за наблюдаване отстрани, така че ще бъде страхотно.



„Не знам дали пистата ще бъде подходяща за нас, но реалността е, че всяка нова писта в календара дава равен шанс на всички. Като пилот аз трябва да дам 100% от себе си, но и трябва да се адаптирам бързо към пистата и да намеря добри настройки за мотора. Колкото повече си играем с настройките, толкова по-трудно става, но аз вярвам, че ние ще се справим“, каза Мир, който след това беше помолен да коментира и спънатите завои в началото на обиколката, които създават предпоставка за сериозни инциденти на старта, както се видя по време на състезателния уикенд в Световния супербайк шампионат (WSBK) преди месец.



„В MotoGP винаги има риск, стартовете са много опасни, а когато има бавен завой, хората става по-смели, поради факта, че рискът е по-малък, но това всъщност може да създаде повече проблеми. Но, ако видим Барселона на пример, където ще бъде след две седмици, там ние стигаме до първия завой с 220 км/ч, което също прави ситуацията доста трудна на старта, когато всички сме в група“, коментира световният шампион за 2020 година.

