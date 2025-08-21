Боримиров: Надявам се на успех днес

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори преди началото на сблъсъка с АЗ Алкмаар. Той сподели, че се надява на успех на своя тим.

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

“Какво да ви кажа, очаква ни труден мач. Някои от вашите колеги направиха сравнение, че селекцията на АЗ Алкмаар е 5 пъти по-скъпа от нашата. Вярвам в нашите футболисти и треньорите, така че се надявам да се поздравим с успех.

Публиката винаги е била нашият 12-ти играч, дано да го покажат отново. Не искам да избирам резултати. Искам да играем както играхме в последните евромачове.

Нов футболист ще има тогава, когато се подпишат договори и тогава ще сведем тази информация до вас”, заяви Боримиров.