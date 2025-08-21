Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Боримиров: Надявам се на успех днес

Боримиров: Надявам се на успех днес

  • 21 авг 2025 | 20:49
  • 341
  • 1

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори преди началото на сблъсъка с АЗ Алкмаар. Той сподели, че се надява на успех на своя тим.

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра
Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

“Какво да ви кажа, очаква ни труден мач. Някои от вашите колеги направиха сравнение, че селекцията на АЗ Алкмаар е 5 пъти по-скъпа от нашата. Вярвам в нашите футболисти и треньорите, така че се надявам да се поздравим с успех.

Публиката винаги е била нашият 12-ти играч, дано да го покажат отново. Не искам да избирам резултати. Искам да играем както играхме в последните евромачове.

Нов футболист ще има тогава, когато се подпишат договори и тогава ще сведем тази информация до вас”, заяви Боримиров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

  • 21 авг 2025 | 21:21
  • 52001
  • 82
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 34478
  • 110
Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 16:50
  • 10285
  • 3
Локо (Пловдив) се похвали с национал

Локо (Пловдив) се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 16:29
  • 1199
  • 0
Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

  • 21 авг 2025 | 16:28
  • 925
  • 4
Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

  • 21 авг 2025 | 16:02
  • 4069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

Левски 0:0 АЗ Алкмаар, равностойна игра

  • 21 авг 2025 | 21:21
  • 52001
  • 82
Шкендия 1:1 Лудогорец, домакините изравниха след шут от 30 метра

Шкендия 1:1 Лудогорец, домакините изравниха след шут от 30 метра

  • 21 авг 2025 | 21:29
  • 14881
  • 9
11-те на Ракув и Арда

11-те на Ракув и Арда

  • 21 авг 2025 | 20:52
  • 2826
  • 3
Лига Европа: Митов титуляр за Абърдийн, Десподов е резерва

Лига Европа: Митов титуляр за Абърдийн, Десподов е резерва

  • 21 авг 2025 | 21:34
  • 7583
  • 0
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 34478
  • 110
Лига на конференциите: Погром за ЧФР Клуж в Швеция, ниска резултатност по другите терени

Лига на конференциите: Погром за ЧФР Клуж в Швеция, ниска резултатност по другите терени

  • 21 авг 2025 | 21:25
  • 5465
  • 0