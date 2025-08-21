Популярни
  Спартак (Варна) обяви каква благотворителна сума беше събрана по време на дербито с Черно море

Спартак (Варна) обяви каква благотворителна сума беше събрана по време на дербито с Черно море

  21 авг 2025
  • 343
  • 0

Спартак (Варна) обяви благотворителната сума, която беше събрана по време на дербито с Черно море. “Соколите” събраха близо 1800 лева, която ще бъде дарена на малката Бела, която се нуждае от скъпо лечение. Освен това Спартак обяви и търг за специална фланелка с подписа на всички футболисти. Събраните пари отново ще бъдат дарени на Бела.

Спартак (Варна) се похвали с младежки национал
Спартак (Варна) се похвали с младежки национал

Ето какво пишат от Спартак:

Благодарим на всички, които оставиха своя принос в кутията за дарения по време на отминалото дерби! Събраната сума е 1798 лв. (и 5 евро).

Малката Бела се нуждае от скъпо лечение и процедури по възстановяване!

Сега стартираме благотворителен търг за тениска, подписана от футболистите и треньора на Спартак Варна!

Правилата са следните:

Напишете сумата, с която участвате в търга;

Участникът, който се включи с най-голяма сума до 26.08.2025 г. печели търга;

Ние ще се свържем с печелившия за детайли по предаване на сумата и връчване на тениската;

Ако печелившият не отговори в рамките на 24 часа ще се свържем със следващия участник с най-висока сума!

Пожелаваме успех на всички участници

