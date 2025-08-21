Куартараро: Новите писти винаги са забавни

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро заяви, че намира състезанията на нови и непознати писти за забавни заради мистерията, която идва с тях.

Коментарът на пилота на Ямаха идва преди началото на уикенда за Гран При на Унгария на изцяло новата за световния шампионат по мотоциклетизъм на писта „Балатон Парк“. На пръв поглед спънатото трасе в близост до езерото Балатон не би трябва да подхожда на Ямаха, но Куартараро тай надежди, че тези прогнози няма да се оправдаят, особено след трудния уикенда в Австрия миналата седмица.

„Състезанията на нова писта винаги са забавни за нас пилотите. Освен това ще имаме шанса да се срещнем с унгарските фенове. Ще бъде интересно да видим дали пистата ще е подходяща за нас и ще ни позволи да направим стъпка спрямо миналата седмица“, заяви френският състезател.

Снимки: Gettyimages