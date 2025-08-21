Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Куартараро: Новите писти винаги са забавни

Куартараро: Новите писти винаги са забавни

  • 21 авг 2025 | 15:32
  • 374
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро заяви, че намира състезанията на нови и непознати писти за забавни заради мистерията, която идва с тях.

Коментарът на пилота на Ямаха идва преди началото на уикенда за Гран При на Унгария на изцяло новата за световния шампионат по мотоциклетизъм на писта „Балатон Парк“. На пръв поглед спънатото трасе в близост до езерото Балатон не би трябва да подхожда на Ямаха, но Куартараро тай надежди, че тези прогнози няма да се оправдаят, особено след трудния уикенда в Австрия миналата седмица.

Куартараро: Очаквахме да страдаме в Австрия, но не чак толкова
Куартараро: Очаквахме да страдаме в Австрия, но не чак толкова

„Състезанията на нова писта винаги са забавни за нас пилотите. Освен това ще имаме шанса да се срещнем с унгарските фенове. Ще бъде интересно да видим дали пистата ще е подходяща за нас и ще ни позволи да направим стъпка спрямо миналата седмица“, заяви френският състезател.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

  • 21 авг 2025 | 13:49
  • 3282
  • 0
Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

  • 21 авг 2025 | 12:06
  • 1008
  • 0
Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:41
  • 1418
  • 0
Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

Люис Хамилтън каза какво намира за "пленяващо" във Формула 1

  • 21 авг 2025 | 11:26
  • 1552
  • 0
Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

  • 21 авг 2025 | 11:05
  • 559
  • 0
Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

  • 21 авг 2025 | 10:43
  • 1385
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 48361
  • 77
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 10062
  • 41
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 27335
  • 186
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 12987
  • 46
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 9621
  • 17
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 5
  • 0