Куартараро: Очаквахме да страдаме в Австрия, но не чак толкова

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро призна, че в лагера на Ямаха са очаквали труден уикенд за Гран При на Австрия, но нещата са били по-зле дори и от тези техни очаквания.

Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V4 двигател

Във вчерашното състезание на „Ред Бул Ринг“ четиримата пилоти с мотор на Ямаха – Куартараро, Алекс Ринс, Джак Милър и Мигел Оливейра финишираха на последните четири позиции без да имат реален шанс да се борят за нещо повече. А по думите на Куартараро това представяне на Ямаха е надхвърлило дори и най-мрачните прогнози, които в екипа са имали преди уикенда.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

„Да, след това състезание съм малко изгубен. Мисля, че отборът ще изкача да види как ще реагира моторът в Унгария. Очаквахме да страдаме тук, но не чак толкова много. Ще видим как ще е в Унгария.



„Работим здраво, за да разберем какво стана на тази писта този уикенд. В състезанието нямах добро усещане. Успях да изпреваря Джак и толкова. Темпото ни изглеждаше добро в петък и в събота сутринта, но в спринта и състезанието нещата се промениха напълно, имаше много малко сцепление.



„Гледах състезанията от Супербайк на „Балатон Парк“ и пистата изглеждаше доста спъната, което обикновено не е добре за нас, но ще видим. Готови сме да надградим и да направим стъпки напред“, обясни Куартараро.

Снимки: Gettyimages