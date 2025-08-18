Популярни
  Куартараро: Очаквахме да страдаме в Австрия, но не чак толкова

Куартараро: Очаквахме да страдаме в Австрия, но не чак толкова

  18 авг 2025
Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро призна, че в лагера на Ямаха са очаквали труден уикенд за Гран При на Австрия, но нещата са били по-зле дори и от тези техни очаквания.

Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V4 двигател
Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V4 двигател

Във вчерашното състезание на „Ред Бул Ринг“ четиримата пилоти с мотор на Ямаха – Куартараро, Алекс Ринс, Джак Милър и Мигел Оливейра финишираха на последните четири позиции без да имат реален шанс да се борят за нещо повече. А по думите на Куартараро това представяне на Ямаха е надхвърлило дори и най-мрачните прогнози, които в екипа са имали преди уикенда.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място
Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

„Да, след това състезание съм малко изгубен. Мисля, че отборът ще изкача да види как ще реагира моторът в Унгария. Очаквахме да страдаме тук, но не чак толкова много. Ще видим как ще е в Унгария.

„Работим здраво, за да разберем какво стана на тази писта този уикенд. В състезанието нямах добро усещане. Успях да изпреваря Джак и толкова. Темпото ни изглеждаше добро в петък и в събота сутринта, но в спринта и състезанието нещата се промениха напълно, имаше много малко сцепление.

„Гледах състезанията от Супербайк на „Балатон Парк“ и пистата изглеждаше доста спъната, което обикновено не е добре за нас, но ще видим. Готови сме да надградим и да направим стъпки напред“, обясни Куартараро.

