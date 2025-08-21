Култард очаква отношенията между Пиастри и Норис да "изкипят" в даден момент

Бившият пилот във Формула 1 Дейдид Култард прогнозира, че в даден момент отношенията между съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис ще „изкъпят“ заради битката между двамата за световната титла.

Всички индикации сочат, че до края на годината ще гледаме дуел за титлата, в който главни действащи лица ще са именно Пиастри и Норис. В момента предимството е на страната на австралиеца, който има аванс от девет точки преди финалните десет кръга за сезона. А според Култард в тях е напълно възможно да се стигне до разрив в отношенията между двамата пилоти на Макларън заради желанието им да се победят. Шотландецът напомни и за няколко примера от миналото, в които този сценарии се е сбъдвал.

„На 100% съм убеден, че съотборници е грешно наименование. Твоят съотборник не е твой приятел, той е първият ти враг. Твоя успех, е неговият провал и обратното. Ти се радваш на неговия неуспех. Толкова е просто. Надяваш се с натрупването на повече твои успехи на него да му създадат повече психологически проблеми, които да ти дадат допълнително предимство.



„В това отношение всеки един спортист ще разбере защо не можеш да изпитваш удоволствие от чуждите успехи. Можеш да им се радваш, да ги поздравиш и да покажеш спортно уважение, но, ако се радваш, че някой те е победил, то в теб има нещо сбъркано.



„Отношенията между съотборниците са много летливи, тяхното контролиране е една от най-трудните задачи на ръководителя на даден отбор. Независимо дали говорим за Рон Денис с Ален Прост и Айртон Сена, Найджъл Менсъл и Нелсън Пикет при Франк Уилямс или Нико Розберг и Люис Хамилтън в Мерцедес.



„Това са трудни ситуации, които в даден момент изкипяват. Вече видяхме първите подобни сигнали. Един измежду Ландо и Оскар ще бъде световен шампион през тази година и това може да се окаже и единственият им шанс да спечелят. Догодина Макларън може да не е толкова силен, спортът ще се промени напълно през 2026 година. Все още ще се казва Формула 1, но това може да бъде техният единствен шанс“, коментира Култард.

