Пиастри остана поласкан от думите на Ален Прост по негов адрес

Настоящият лидер в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри остана много очарован от думите на четирикратния световен шампион Ален Прост по негов адрес.

Професора говори за Пиастри по време на Фестивала на скоростта в Гудууд миналия месец. Тогава той заяви, че австралиецът му напомня изключително много на него самия с премереното си каране и подхода към битките на пистата.

А сега Пиастри коментира тези думи на легендата на спорта и призна, че е бил много очарован от тях. Пилотът на Макларън също така обясни, че сходствата между неговото каране и това на Прост се дължат на два много различни фактора.

„Много е готино, че това идва от самия Ален. Няколко човека са ми казвали, че приличам на него, по един начин и аз го виждам. Мисля, че сега Формула 1 е много по-различен спорт, най-вече заради надеждността, която в миналото е била голям проблем, а и доста неща са се разваляли заради пилотите и начина, по който те карат. Така че определено има разлика, но начинът ни на мислене е много сходен, опитвам се да гоня постоянството.



„Когато се бориш за първо и второ място, разликата е седем точки, но ако отпаднеш, губиш 18 или 25 точки. Така финиширането е много важно, трябва да си постоянен и да не поемеш излишни рискове. Мисля, че тази страна на нещата е еднаква, но по по-различни причини. Манталитетът ни е може би доста сходен, което аз мисля, че е работело в миналото“, заяви Пиастри.