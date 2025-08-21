Заубер няма да се отказва от сезон 2025, въпреки идването на Ауди догодина

Ръководителят на отбора на Заубер Джонатан Уитли заяви, че тимът от Хинвил няма да се отказва от сезон 2025, въпреки предстоящата си трансформация в заводския екип на Ауди догодина.
От началото на годината Заубер бележи много сериозен прогрес и по време на лятната пауза заема седмото място в класирането при конструкторите с 51 точки. За сравнение през целия сезон 2024 екипът от Хинвил взе само 4 пункта, който бяха спечелени от Гуаню Джоу в предпоследния старт в Катар.
Без Верстапен, Ред Бул щеше да се бори със Заубер
С основна заслуга за този прогрес на Заубер са Уитли и Матиа Биното, които бяха привлечени в хода на 2024 година. Те напълно трансформираха отбора, а по думите на Уитли това ще продължи и до края на сезон 2025.
Как Биното и Уитли преобразиха Заубер за по-малко от година
„Все още не сме се отказали от сезон 2025. За нас този сезон е за силата и дълбочината на нашите операции. Така че с използването на тази инерция, която ние натрупахме през последните месеци, ние ще продължим да ставаме по-силни в работата ни на пистата и във фабриката.
„Хората винаги говорят за непрестанното подобряване във всяка една насока, ние не трябва да спираме да натискаме границите. Трябва да продължим да добавяме сила и дълбочина към нашата организация. Трябва да даваме сила на хората, защото това е прекият път в нашето амбициозно пътуване, в създаването на правилната култура и работна обстановка, в която всички допринасят със своя позитивизъм към отбора. Това е нашата цел“, обясни Уитли.
„Ние можем да се подобрим във всяка една насока на бизнеса, това включва и мен самия. Всеки ден ние учим нещо ново. Ние се превръщаме от малък отбор, който върши невероятна работа да има две коли на старта през последните над 30 години, в напълно заводския отбор на Ауди.
„Това приключение е амбициозно и ние няма как да се справим без правилните хора, които да критикуват всяка наша система, за да я подобряваме. Ние работим много повече от нормалното. Обявихме на хората в отбора нашия главен партньор за догодина преди да го сторим публично и енергията в залата беше невероятна. В момента това е едно страхотно място“, добави още Уитли.
Снимки: Gettyimages