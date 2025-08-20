Бала: Със сигурност това са мачовете, които всеки един професионалист чака

Популярни
Нападателят на Левски Евертон Бала застана до старши треньора Хулио Веласкес по време на официалната пресконференция преди утрешния мач с АЗ Алкмаар от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Срещата между двата тима на стадион “Васил Левски” стартира в 21:00 часа.

“Определено се чувствам добре на всички позиции напред в атака. Така или иначе навсякъде ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Обикновено моята позиция се води ляво крило. Но съм адаптиран каквото и да е треньорското решение.

Със сигурност това са мачовете, които всеки един професионалист чака и се готви за тях. В началото на годината в едно интервю споменах, че съм тук с такова желение. Разбира се, този мач ни дава възможност да постигнем нещо голямо. Това не е само за мен, а за всички мои съотборници. Всички сме готови”, заяви Бала.

