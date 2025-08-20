Популярни
Стадион "Тича" получи нови подобрения

  • 20 авг 2025 | 14:34
  • 160
  • 0

Стадион “Тича” най-после получи немалко подобрения по входа си. В изминалите три месеца кипеше засилена работна дейност, която преобрази екстериора и интериора на клубния стадион на Черно море. Чисто нови модерни съблекални, вече функционираща прес зала, както и нов фитнес център красят дома на “моряците”.

Важен играч се завръща за Черно море срещу Локомотив (Пд)
Важен играч се завръща за Черно море срещу Локомотив (Пд)

Автобусът на Локомотив (Пловдив) пък ще бъде първият, който ще мине през новия разширен централен вход. През седмицата пък бе монтирана и най-новата придобивка - металната решетъчна врата пред входа е вече боядисана с цветовете на клуба.

