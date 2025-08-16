11-те на Берое и Ботев

Популярни
  16 авг 2025
Отборите на Берое и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Берое" в Стара Загора. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Мартин Великов.

Домакините в днешната среща заемат деветата позиция в класирането с 5 точки, като отборът има 4 отбелязани и 7 допуснати гола. Старозагорци показаха подобрение в последния си мач, когато победиха Септември с 3:2 в София.

Стартови състави:

БЕРОЕ: 1. Артур Мота, 3. Хуан Саломони, 7. Хуан Карлос Пинеда, 8. Алехандро Масого, 10. Даниел Бодега, 14. Виктор Вълков, 19. Карлос Алгара, 20. Джанлука Коя, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона, 25. Жоао Мигел;

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 10. Ивелин Попов, 17. Николай Минков, 20. Стивън Петков, 27. Емил Мартинов, 28. Енрике Жоку, 38. Константинос Балоянис, 87. Енок Куатенг;

