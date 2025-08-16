Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Басадре: Когато има корнер, винаги има риск

Басадре: Когато има корнер, винаги има риск

  • 16 авг 2025 | 23:43
  • 127
  • 0

Наставникът на Берое Виктор Басадре говори след загубата с 1:2 на неговия отбор от Ботев (Пловдив). Заралии допуснаха обрат, като и двата гола на "канарчетата" паднаха след ъглов удар.

"Във футбола печели този, който вкара повече голове. Те вкараха два, а ние само един. Когато има корнер, винаги има риск. Това са ситуации от играта, които са много по-различни спрямо тогава, когато топката е в игра. Трябваше да реагираме по-добре при тях, тъй като водихме в резултата и бяхме с човек повече. Мисля, че изиграхме добър мач.

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона
С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

Имаме достатъчно футболисти, които имат качествата да вкарват голове, както го правеше Леандро Годой. Трябва да забравим за него. Той направи много за клуба, но гледаме напред с футболистите, които имаме", заяви треньорът на старозагорци.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 35494
  • 52
Клубни легенди гледат варненското дерби от официалната ложа на "Спартак"

Клубни легенди гледат варненското дерби от официалната ложа на "Спартак"

  • 16 авг 2025 | 19:41
  • 1226
  • 0
Късни голове и изненади във Втора лига

Късни голове и изненади във Втора лига

  • 16 авг 2025 | 21:57
  • 21486
  • 5
Спартак (Варна) и Черно море наградиха Иван Петров

Спартак (Варна) и Черно море наградиха Иван Петров

  • 16 авг 2025 | 19:16
  • 867
  • 0
Бруно Жордао с първа тренировка в ЦСКА

Бруно Жордао с първа тренировка в ЦСКА

  • 16 авг 2025 | 18:25
  • 1910
  • 0
ЦСКА се прицели във футболист с 200 мача в Серия "А"

ЦСКА се прицели във футболист с 200 мача в Серия "А"

  • 16 авг 2025 | 17:40
  • 3828
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 23178
  • 52
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 35494
  • 52
България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

България подчини Австрия след чудовищен мач на Борислав Младенов

  • 16 авг 2025 | 19:59
  • 32582
  • 22
Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

  • 16 авг 2025 | 22:32
  • 24044
  • 282
Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол

Байерн вдигна 11-та Суперкупа на Германия, Луис Диас дебютира с гол

  • 16 авг 2025 | 23:25
  • 8066
  • 4
Холанд и Райндерс дадоха мощен старт на Манчестър Сити

Холанд и Райндерс дадоха мощен старт на Манчестър Сити

  • 16 авг 2025 | 19:31
  • 22932
  • 21