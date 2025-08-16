Басадре: Когато има корнер, винаги има риск

Наставникът на Берое Виктор Басадре говори след загубата с 1:2 на неговия отбор от Ботев (Пловдив). Заралии допуснаха обрат, като и двата гола на "канарчетата" паднаха след ъглов удар.

"Във футбола печели този, който вкара повече голове. Те вкараха два, а ние само един. Когато има корнер, винаги има риск. Това са ситуации от играта, които са много по-различни спрямо тогава, когато топката е в игра. Трябваше да реагираме по-добре при тях, тъй като водихме в резултата и бяхме с човек повече. Мисля, че изиграхме добър мач.

Имаме достатъчно футболисти, които имат качествата да вкарват голове, както го правеше Леандро Годой. Трябва да забравим за него. Той направи много за клуба, но гледаме напред с футболистите, които имаме", заяви треньорът на старозагорци.

Снимки: Startphoto