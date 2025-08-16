Неделев: Много трудна, но сладка победа

Полузащитникът на Ботев (Пловдив) - Тодор Неделев, който блесна с две асистенции при обрата над Берое (2:1) в Стара Загора, сподели след края на срещата, че е доволен от характера, който той и съотборниците му показаха, след като останаха с човек по-малко.

"Много трудна, но сладка победа. За пореден мач останахме с човек по-малко, но не се предадохме. Радващо е, че успяхме да се вдигнем и да спечелим. На този стадион много ми върви. Явно и тези фенове на Берое много ме обичат. Радвам се, че за пореден път смълчахме стадиона.

В първия мач с ЦСКА също играхме добре, както и с Черно море през второто полувреме. С Арда мачът се разви много лошо, с Локо (София) играхме добре, но нямахме късмет. Днес показахме характер и успяхме да обърнем мача с 10 човека. Много сме щастливи от победата и дай Боже този мач да обърне нещата и да тръгнем нагоре.

Чувствам се прекрасно! Радвам се, че се завърнах в Ботев. Лошо започнахме сезона, но важното е, че в този мач успяхме да се вдигнем. Надявам се момчетата в отбора да знаят къде са дошли. Лошото е, че още сме нов отбор и трябва още малко, за да се напаснем. Доста от футболистите не са играли от доста време и тепърва навлизат. Надявам се да привлечем още футболисти и да направим по-добър отбор.

Мисля, че тази пауза ще дойде в подходящ момент. Трябва да се подготвим по най-добрия начин", каза Неделев.

