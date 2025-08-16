Белия: Заиграхме по-добре, след като допуснахме гол и останахме с човек по-малко

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Николай Киров сподели мнението си след победата над Берое с 2:1, която беше постигната след обрат. Наставникът на "жълто-черните" отбеляза, че отборът му е заиграл по-добре след червения картон на Емил Мартинов в 55-ата минута.

"Заиграхме по-добре, след като допуснахме гол и останахме с човек по-малко. Там се видя промяна и живец в абсолютно целия отбор. Не трябва да се стига до такива ситуации. В пореден мач нещата се объркват в даден етап. Отново червен картон, отново елементарно допуснат гол. Вижда се, че има много работа да се върши. Хубавото е, че съумяхме да обърнем мача. Започнахме притеснено и то е нормално, тъй като имаше поредица от негативни резултати. Дай Боже тази победа да вдигне малко тяхното самочувствие.

Преди изравняването имахме два хубави удара. Самият червен картон мобилизира състезателите и те вложиха характер и усилия. Те сами искаха тази победа.

Вижда се, че отборът има нужда от това да тренира заедно. Голяма част от футболистите дълго време не са играли. При тях ритъмът ще дойде най-вероятно по-късно, но е важно в тези две седмици да свършим доста работа. Там се концентрираме. Когато свършим работата си добре, няма как да няма и промяна в играта.

Денонощно се занимаваме със селекция. Имаме позиции, на които нямаме нужния брой състезатели. Краят на трансферния прозорец наближава и се надявам да съумеем да привлечем нови футболисти", заяви Белия.

Снимки: Startphoto