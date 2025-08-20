Желан бранител от ЦСКА коментира проваления си трансфер при "червените"

Левият бек на Лозана Морган Поати, който дълго време бе спряган за преминаване в ЦСКА, разкри защо е избрал да остане в настоящия си отбор. Миналата седмица 28-годишният футболист преподписа договора си с клуба до 2028 година и така не успя да премине в родния тим.

“Новият контракт не беше планиран. Бях пред преминаване в ЦСКА, но във футбола нещата се променят в последния момент. Лозана ми предложи тригодишен договор и реших да остана. Щастлив съм тук, а семейството ми се чувства отлично. Швейцария е идеално място да отгледам двегодишната си дъщеря и сме най-щастливите хора на света”, заяви Моати.