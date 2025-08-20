Бивш играч на ЦСКА за престоя си в клуба: Това е като да играеш в Манчестър Юнайтед

Популярни
  • 20 авг 2025 | 10:41
Крилото Вив Соломон-Отабор, който през сезон 2019/2020 игра за ЦСКА, разкри любопитни  неща от престоя си на "Българска армия". Той сподели подробности около трансфера си, адаптацията в България, работата с Люпко Петрович, както и причините за раздялата с клуба. По време на шестмесечният си период в София, Отабор изигра с 20 мача, в които отбеляза един гол и направи две асистенции.

Нов в ЦСКА "виси" за дербито с ЦСКА 1948
Нов в ЦСКА "виси" за дербито с ЦСКА 1948

Ето какво каза англичанинът от нигерийски произход в подкаста "TDL Podcast":

"ЦСКА ме преследваше силно. Президентът летя до Лондон, за да ме види. Срещна се с мен, майка ми и баща ми. Каза: "Не се притеснявай, ще се грижим за теб", но очевидно бях леко скептичен към Източна Европа. Лига Европа, други африкански играчи, чужденци, бразилци, португалци... Започнах да правя проучване.

Доста хора отиват в чужбина, видях как е за тях, може би щеше да проработи и за мен. Казах си, че ще опитам нещо ново. Отидох до Бирмингам за предсезонна подготовка, исках да видя дали нещо ще се промени. Казаха ми: "Остани, остани, ще играеш", но бях като "Не, може би имам нужда да изляза от зоната си на комфорт, да изследвам нещо ново". Всички бяха объркани. Поискаха (ЦСКА) медицинските ми неща от Бирмингам и физиотерапевтите ме питаха: "Наистина ли ще отидеш?". Бяха шокирани от локацията.

Когато отидох, беше лудост от самото начало. Не осъзнавах колко е голямо. Никой не беше правил това - млад играч да отиде от Бирмингам, клуб от Чемпиъншип, в ЦСКА София. Това е като да играеш в Манчестър Юнайтед. Приемат го много на сериозно. Първият треньор, който имах, е носител на Шампионска лига с Цървена звезда - Люпко Петрович. Много, много добър треньор, но беше на около 75 години. Има огромен опит, просто го слушаш, не можеш да му отговаряш.

Беше уникално преживяване. Да работиш с треньор, който не говори английски, някой трябваше да превежда, всичко това беше ново за мен. Стояхме в хотела преди мачовете, никога не си бяхме вкъщи. Бях много добре посрещнат. През първите шест месеца се наслаждавах наистина много, но през декември започнаха да стават расистките работи".

