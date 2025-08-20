Аморим иска звезда на Реал Мадрид

Манчестър Юнайтед подготвя шокиращ летен трансфер. На "Олд Трафорд" са се насочили към звездата на Реал Мадрид Едуардо Камавинга, пише "Фишайес". Мениджърът Рубен Аморим търси нов централен халф по-малко от две седмици преди края на трансферния прозорец и е определил френския национал като потенциален вариант. Португалският специалист е голям почитател на Камавинга и смята, че 22-годишният футболист ще пасне идеално в неговата система, хвалейки неговата интензивност и четене на играта.

Юнайтед се интересуваше и от Карлос Балеба от Брайтън, и от Адъм Уортън от Кристъл Палас, но крубовете им, засега отказват да се разделят с тези играчи.

Според информациите, ръководителите на Ман Юнайтед обмисля да представи оферта от близо 80 милиона евро за Камавинга, който е оценен от Реал Мадрид в подобен диапазон. "Лос Бланкос биха разгледали напускането на 22-годишния футболист само ако исканията им бъдат изпълнени и са съобщили на заинтересованите страни чрез посредници, че търсят именно такава сума.

Камавинга все още лекува проблем в глезена, заради който пропусна първия мач за сезона с Осасуна снощи. Френският национал имаше пет контузии през последните 12 месеца, което го ограничи до едва 19 участия в Ла Лига през миналия сезон, 11 от които като титуляр.

Чаби Алонсо все още вижда французина като важен играч в плановете си, въпреки че повтарящите се контузии са породили опасения сред феновете на Реал. При добра оферта обаче не е изключено той да си тръгне от "Сантиаго Бернабеу".

