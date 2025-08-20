Аморим иска звезда на Реал Мадрид

Популярни
  • 20 авг 2025 | 07:01
  • 2258
  • 0
Манчестър Юнайтед подготвя шокиращ летен трансфер. На "Олд Трафорд" са се насочили към звездата на Реал Мадрид Едуардо Камавинга, пише "Фишайес". Мениджърът Рубен Аморим търси нов централен халф по-малко от две седмици преди края на трансферния прозорец и е определил френския национал като потенциален вариант. Португалският специалист е голям почитател на Камавинга и смята, че 22-годишният футболист ще пасне идеално в неговата система, хвалейки неговата интензивност и четене на играта.

Юнайтед се интересуваше и от Карлос Балеба от Брайтън, и от Адъм Уортън от Кристъл Палас, но крубовете им, засега отказват да се разделят с тези играчи.

Според информациите, ръководителите на Ман Юнайтед обмисля да представи оферта от близо 80 милиона евро за Камавинга, който е оценен от Реал Мадрид в подобен диапазон. "Лос Бланкос биха разгледали напускането на 22-годишния футболист само ако исканията им бъдат изпълнени и са съобщили на заинтересованите страни чрез посредници, че търсят именно такава сума.

Камавинга все още лекува проблем в глезена, заради който пропусна първия мач за сезона с Осасуна снощи. Френският национал имаше пет контузии през последните 12 месеца, което го ограничи до едва 19 участия в Ла Лига през миналия сезон, 11 от които като титуляр.

Чаби Алонсо все още вижда французина като важен играч в плановете си, въпреки че повтарящите се контузии са породили опасения сред феновете на Реал. При добра оферта обаче не е изключено той да си тръгне от "Сантиаго Бернабеу".

