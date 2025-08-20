Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Днес са втората порция мачове от плейофния кръг на Шампионската лига. Сблъсъците, на пръв поглед, са дори по-нажежени от тези вчера и ни очаква доста вълнуваща вечер.

Гвоздеят на вечерта, а и на целия плейофен кръг, е битката между Фенербахче и Бенфика. Моуриньо и компания ще опитат да вземат стабилна преднина в Истанбул, но ги чака доста тежък мач.

Абсолютно равностоен изглежда и сблъсъкът между Базел и Копенхаген. И двата тима имат своите козове и своите шансове за продължаване напред и ни очаква доста интересен мач тази вечер.

Същото може да се каже и за двубоят между Бодьо/Глимт и Щурм (Грац). Норвежците натрупаха сериозен европейски опит в последните години и може дори да се считат за фаворит в тази битка.

В последния мач Селтик приема Кайрат (Алмати). Шотландците са отявлен фаворит, но съставът от Казахстан е доста опасен и не бива да бъде подценяван.