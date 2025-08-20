Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига - квалификации
  3. Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 1520
  • 0
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Днес са втората порция мачове от плейофния кръг на Шампионската лига. Сблъсъците, на пръв поглед, са дори по-нажежени от тези вчера и ни очаква доста вълнуваща вечер.

Гвоздеят на вечерта, а и на целия плейофен кръг, е битката между Фенербахче и Бенфика. Моуриньо и компания ще опитат да вземат стабилна преднина в Истанбул, но ги чака доста тежък мач.

Абсолютно равностоен изглежда и сблъсъкът между Базел и Копенхаген. И двата тима имат своите козове и своите шансове за продължаване напред и ни очаква доста интересен мач тази вечер.

Същото може да се каже и за двубоят между Бодьо/Глимт и Щурм (Грац). Норвежците натрупаха сериозен европейски опит в последните години и може дори да се считат за фаворит в тази битка.

В последния мач Селтик приема Кайрат (Алмати). Шотландците са отявлен фаворит, но съставът от Казахстан е доста опасен и не бива да бъде подценяван.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 6420
  • 2
Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

Бразилски вратар счупи рекорд на Питър Шилтън

  • 20 авг 2025 | 07:16
  • 2542
  • 0
Аморим иска звезда на Реал Мадрид

Аморим иска звезда на Реал Мадрид

  • 20 авг 2025 | 07:01
  • 2263
  • 0
Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

  • 20 авг 2025 | 06:29
  • 1819
  • 0
Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

Барселона още не знае на кой стадион ще домакинства този сезон

  • 20 авг 2025 | 05:55
  • 2608
  • 0
Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

  • 20 авг 2025 | 05:28
  • 2532
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 3678
  • 2
Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 23989
  • 575
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 6420
  • 2
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 16948
  • 20
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 31591
  • 27