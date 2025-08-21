Селтик не успя да пречупи корави казахстанци

Отборите на Селтик и Кайрат (Алмати) не се победиха в първия мач помежду си на "Селтик Парк" в Глазгоу от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Срещата завърши при резултат 0:0, като "детелините" така и не успяха да пречупят коравия си съперник и така си усложниха доста задачата за реванша.

Кайрат можеше да поведе в резултата в 11-ата минута, когато отбеляза гол чрез Александър Мартинович, но той бе отменен заради засада.

В 46-ата минута и Селтик имаше за какво да съжалява, след като изстрел на Джеймс Форест се отби от десния страничен стълб.

И двата тима имаха своито положения, но истината е,че големите шансове пред двете врати липсваха и нулевото равенство изглежда като справедлив резултат.

В заключителните минути за гостите на терена се появи бившият нападател на Левски Рикардиньо, но и той не успя да промени резултата.

След това реми всичко ще бъде решено в реванша след седмица, като в Казахстан се очертава да бъде доста интересно.

Снимки: Gettyimages