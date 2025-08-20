Базел и Копенхаген оставиха развръзката за реванша

Отборите на Базел и Копенхаген не се победиха в първия мач помежду си от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Срещата завърши при резултат 1:1, като домакините поведоха с гол от дузпа на Джердан Шакири, но гостите изравниха в 45-ата минута чрез Габриел Перейра.

Базел откри резултата от дузпа, отсъдена за нарушение на Родриго Уескас срещу Албиан Айети, а Джердан Шакири изпълни безупречно наказателния удар и отбеляза за 1:0.

Копенхаген обаче успя да реагира и в добавеното време на първата част възстанови равенството. Габриел Перейра се разписа с глава отблизо след центриране на Маркос Лопес.

Слред това гостите стояха по-добре и дори бяха близо до втори гол, но изстрел на Вилиам Клем профуча над напречната греда.

Базел пък завърши мача в намален състав, след като Джонас Аджети получи втори жълт и червен картон в 82-рата минута.

Датначине можеха да направят пълен обрат в 88-ата минута, но гол на Андреас Корнелиус бе отменен заради засада.

В крайна сметка срещата не излъчи победител и това остави интригата за реванша отворена. Двата тима ще трябва по един или друг начин да излъчат победител след седмица в Дания.