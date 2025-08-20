Джокович отпадна още в първия кръг при смесените двойки на US Open

Феновете на Новак Джокович и Олга Данилович с нетърпение очакваха да видят любимците си на корта, но те не се задържаха дълго там. Сръбската двойка загуби на старта на смесените двойки на US Open от руския тандем Даниил Медведев и Мира Андреева с 2:4, 3:5.

Новак пристигна в Голямата ябълка едва в понеделник след петседмична пауза и не се очакваше да играе на пълни обороти. Руската двойка се възползва от все още недостатъчната му форма след дългата почивка и стигна до победата. Олга също не беше на високо ниво и често допускаше грешки, а двете двойни сервис грешки, които направи при 3:1 във втория сет, когато сервираше за сета, ще се помнят дълго.

Първият сет вървеше гейм за гейм. Ключов се оказа петият, в който сърбите допуснаха пробив за 2:3 и след това не успяха да се върнат в битката, губейки сета с 2:4.

Във втория сет Джокович и Данилович започнаха по-добре и първи направиха пробив, повеждайки с 3:1. Тогава те сервираха за сета, но Олга не се справи особено добре и допусна пробивът да бъде върнат моментално за 3:2. Впоследствие сърбите допуснаха и пълен обрат, като не спечелиха нито един гейм до края на мача и отпаднаха след 3:5.

Така Андреева и Медведев се класираха за 1/4-финалите, но там загубиха в два сета - 1:4, 1:4 от американците Джесика Пегула Джак Дрейпър.

Турнирът на смесени двойки е с променени правила и вместо обичайните сетове, мачовете ще се играят във формат два от три сета до четири гейма, а третият сет е заменен с тайбрек до 10 точки. Освен това, при равенство (40:40) се играе решаваща точка, като двойката, която я спечели, взима гейма.

Финалът на турнира ще се играе в стандартен формат със сетове до шест гейма. Участват общо 16 двойки – осем се класират въз основа на общия си ранкинг в ATP и WTA, а останалите осем получиха специални покани. Победителите в турнира ще получат награда от един милион долара.