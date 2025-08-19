Букмейкърите не вярват в Джокович: Ето какви са коефициентите за US Open

В неделя започва надпреварата на сингъл в последния за сезона турнир от Големия шлем. Според прогнозите, основен фаворит е миналогодишният шампион Яник Синер. Коефициентът за триумф на италианския тенисист е 2,00. Шансовете му отново да вдигне трофея на стадион "Артър Аш" обаче са намалени заради неблагоприятната ситуация, в която се озова по време на финала в Синсинати и която доведе до оттеглянето му срещу Карлос Алкарас.

Според букмейкърите испанецът е вторият фаворит. Коефициентът за Карлитос да спечели нова титла от Големия шлем е 2,75.

Новак Джокович, който пристигна в Ню Йорк без изигран подготвителен турнир, ще се опита да спечели рекордната си 25-а титла от Големия шлем, въпреки че букмейкърите не му дават големи шансове и го нареждат на трето място. Сръбският тенисист реши да си вземе почивка след Уимбълдън, за да се възстанови напълно от контузията си. Той пропусна турнирите от сериите „Мастърс“ в Торонто и Синсинати, а единствената му подготовка за US Open ще бъдат мачовете на смесени двойки с Олга Данилович. Коефициентът за 38-годишния Джокович е 7,00.

За победа на Александър Зверев коефициентът е 13, докато за триумф на Джак Дрейпър е 15. Американците също имат своите надежди. Коефициентът Тейлър Фриц да спечели титлата е 26, колкото е и за Бен Шелтън. Припомняме, че жребият за US Open ще се тегли в четвъртък, а надпреварата започва в неделя.

ВИДЕО Новак се готви за US Open