Легендарен руснак остро атакува Новак Джокович

Някогашният голям тенисист Евгений Кафелников отправи остри критики към Новак Джокович и неговата организация PTPA. Кафелников обвини най-добрия тенисист в историята, че "работи в полза на парите". PTPA принципно се бори за по-справедливо разпределение на средствата, особено що се отнася до по-бедните тенисисти.



Новак Джокович от години посочва огромното неравенство в приходите между топ 20 тенисисти и останалите в ранглистата. Многократно е апелирал към ATP, призовавайки за равнопоставеност и по-добро отношение към по-слабо класираните играчи, които поради липса на средства често се отказват от този спорт. Вместо реакция, ATP извади Джокович от Съвета на играчите, след което сръбският тенисист, заедно с Васек Поспишил, основа синдиката PTPA, чиято цел е да промени системата на разпределение на приходите в тениса. Много тенисисти вече застанаха на страната на PTPA, но има и такива, които я критикуват остро. Пореден сред тях е Евгений Кафелников.

В интервю за изданието "Чампионат.ру" в родината си, Кафелников отговаря на въпрос на журналистка за състоянието в тениса и "факта, че ATP не се интересува много от това, което играчите мислят".

"Това не може да бъде. ATP е обществена организация, в която има представители на играчите – както тенисисти, така и организатори. Разберете, това не е търговска организация, няма никакви свои интереси, всичко се прави за благото на играчите. И всички тези действия, които се случват - те са в полза на играчите, защото самите те го искат. А щом те го искат, тогава питайте тях защо се случва това. А не първо да вземат някакви решения, а после да започнат: 'Ох, колко лошо е всичко това'. Никой освен тях не е виновен за това. PTPA се опитва да прави сметки без кръчмар. Всеки иска да тегли чергата към себе си. Всички въпроси са около парите, абсолютно за нищо друго", каза Кафелников.

Асоциацията на професионалните тенисисти (PTPA), чийто съосновател е Новак Джокович, заведе дело срещу ATP, WTA и ITF. Причина да се изправи срещу тези организации в съда е антиконкурентната им практика и пренебрегването на благополучието на играчите. Пред Окръжния съд на Съединените американски щати в Ню Йорк Асоциацията е подала документи и иска съдебен процес с жури. Искът е от 146 страници, а според журналисти на BBC, които са имали достъп до документите, там се твърди, че "професионалните играчи са хванати в капан" и имат "ограничен контрол върху личните си кариери и брандове". Те се оплакват от графика на турнирите, системата за класиране и контрола, която ATP и WTA имат върху личните права на играчите.

Асоциацията на професионалните тенисисти, основана от Новак Джокович и Васек Поспишил, спечели първото дело срещу водещата организация в мъжкия тенис. С решение на Федералния съд в Ню Йорк, председателстван от съдия Маргарет Гарнет, на ATP е забранено да предприема каквито и да е репресивни мерки срещу играчите, участващи в процеса. През март PTPA заведе антимонополно дело срещу всички организации в тениса - ATP, WTA, ITF и Международната единица за тенис интегритет. В съда е установено, че след това ATP е изпратила писмо, което е трябвало да бъде подписано от играчите, в което се посочва, че те не подкрепят иска, нито PTPA.

ATP получи срок от седем дни да изпрати ново писмо до играчите, като ясно им даде да се разбере, че не могат да бъдат наказани за участието си в делото. PTPA поиска да се забрани комуникацията на компетентните органи с играчите във връзка с делото. Съдията отхвърли това искане, като посочи, че това би попречило на ответниците да защитят разумно позицията си.