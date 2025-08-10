Джокович глобен заради мултимилионна вила

Новак Джокович бе глобен с 15 000 евро от община Марбея заради незаконни строежи на вилата си в област Сиера Бланка, а сега "изплува" и стойността на луксозния му имот. Според испанските медии, стойността на вилата се оценява на 10 милиона евро.

Твърди се, че сръбският тенисист дълго се е борил да легализира вилата, но едва след съдебното повикване е осъзнал сериозността на ситуацията. Вестник "El Confidencial" пише, че Джокович е решил проблема с покупката на част от земята, върху която се намира вилата.

Джокович е купил вилата на брега на Малага в края на 2020 година за 10 милиона евро. Тя се простира на 3500 квадратни метра и разполага с девет стаи, осем бани, басейн, фитнес, киносалон и тенис корт.

Заснемането от въздуха потвърждава, че вилата е изключително луксозна и просторна. Адвокатът на Джокович потвърди, че глобата е платена и че сега всичко е легализирано.

Припомняме, че Джокович притежава имоти на стойност десетки милиони евро, включително апартамент в Монте Карло, няколко апартамента в Белград, пентхаус в Ню Йорк, освен тази вила в Марбея.