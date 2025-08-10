Новак Джокович се готви за US Open с гусла

Новак Джокович обича да посещава Дурмитор, където намира спокойствие и се опитва максимално да се отпусне преди началото на последния турнир от Големия шлем за сезона – US Open.

Видяхме как най-добрият сръбски тенисист играе футбол с деца, язди кон и се забавлява нощем, а най-новата снимка от Дурмитор показва, че обича и гусла.

Известният гуслар Мидо Тодорович се снима с Новак, а на фотографията се вижда, че Новак държи ракета, което означава, че бавно е започнал подготовката си за US Open.

US Open е в програмата от 24 август до 7 септември. Титлата защитава Яник Синер, който на финала миналата година победи Тейлър Фриц, докато Новак записа участие до трети кръг.