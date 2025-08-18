Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

  • 18 авг 2025 | 22:45
  • 4553
  • 3
Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

Карлос Алкарас спечели Мастърса в Синсинати, след като поведе с 5:0 гейма на лидера в световната ранглиста Яник Синер и италианецът се отказа заради травма.

Испанецът стартира с пробив, който затвърди, а при втория такъв за 0:3 си личеше, че Синер не е в най-доброто си състояние. След като Алкарас поведе с 5:0, световният номер 1 прецени, че не може да продължи на корта и се отказа.

Големите проблеми за Синер обаче тепърва предстоят. Световният номер едно максимално бързо трябва да преодолее травмата, за да се включи в Откритото първенство на Америка, което стартира съвсем скоро.

Следвай ни:

Още от Тенис

Александър Донски стартира с победа в София

Александър Донски стартира с победа в София

  • 18 авг 2025 | 18:46
  • 702
  • 0
Великолепна победа на Александър Василев в София

Великолепна победа на Александър Василев в София

  • 18 авг 2025 | 17:19
  • 3158
  • 0
Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

  • 18 авг 2025 | 15:14
  • 976
  • 0
Григор Димитров се срина с четири места

Григор Димитров се срина с четири места

  • 18 авг 2025 | 12:48
  • 4458
  • 3
Участник на "Чалънджър" турнира в София: Кортовете са минно поле

Участник на "Чалънджър" турнира в София: Кортовете са минно поле

  • 18 авг 2025 | 11:57
  • 1241
  • 0
Сръбска тенисистка получила ужасяващи заплахи за убийство след най-големия мач в кариерата си

Сръбска тенисистка получила ужасяващи заплахи за убийство след най-големия мач в кариерата си

  • 18 авг 2025 | 10:44
  • 2295
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 17229
  • 57
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 39614
  • 75
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 32142
  • 67
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 23134
  • 68
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 19819
  • 16
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 35945
  • 17