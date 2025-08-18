Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

Карлос Алкарас спечели Мастърса в Синсинати, след като поведе с 5:0 гейма на лидера в световната ранглиста Яник Синер и италианецът се отказа заради травма.
Испанецът стартира с пробив, който затвърди, а при втория такъв за 0:3 си личеше, че Синер не е в най-доброто си състояние. След като Алкарас поведе с 5:0, световният номер 1 прецени, че не може да продължи на корта и се отказа.
Големите проблеми за Синер обаче тепърва предстоят. Световният номер едно максимално бързо трябва да преодолее травмата, за да се включи в Откритото първенство на Америка, което стартира съвсем скоро.