Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

Карлос Алкарас спечели Мастърса в Синсинати, след като поведе с 5:0 гейма на лидера в световната ранглиста Яник Синер и италианецът се отказа заради травма.

Испанецът стартира с пробив, който затвърди, а при втория такъв за 0:3 си личеше, че Синер не е в най-доброто си състояние. След като Алкарас поведе с 5:0, световният номер 1 прецени, че не може да продължи на корта и се отказа.

Carlos Alcaraz in 2025:



🔵| Rotterdam 🏆

🟠| Monte-Carlo 🏆

🟠| Barcelona 🥈

🟠| Rome 🏆

🟠| Roland-Garros 🏆

🟢| Queen's 🏆

🟢| Wimbledon 🥈

🔵| Cincinnati 🏆



The best player in the world. pic.twitter.com/9iWrzjCq0n — ً (@AlcarazProp) August 18, 2025

Големите проблеми за Синер обаче тепърва предстоят. Световният номер едно максимално бързо трябва да преодолее травмата, за да се включи в Откритото първенство на Америка, което стартира съвсем скоро.