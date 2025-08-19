Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Карлос Алкарас: Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва

Карлос Алкарас: Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва

  • 19 авг 2025 | 14:04
  • 432
  • 0
Карлос Алкарас: Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва

Петкратният шампион от Големия шлем и номер 2 в света Карлос Алкарас пожела бързо оздравяване на големия си съперник Яник Синер след спечелването на турнира Мастърс в Синсинати.

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер
Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

"Жалко за Яник! Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва, особено на финал като този. Оздравявай бързо! Наистина се наслаждавам на седмицата си в Синсинати и съм готов да започна на US Open!“ написа Алкарас на страницата си в социалните мрежи.

Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open
Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open

На финала на турнира в Синсинати лидерът в световната ранглиста, италианецът Яник Синер, се оттегли от мача при 0:5 в първия сет поради неразположение.

Испанец нападна ATP заради случилото се със Синер в Синсинати
Испанец нападна ATP заради случилото се със Синер в Синсинати
Следвай ни:

Още от Тенис

Испанец нападна ATP заради случилото се със Синер в Синсинати

Испанец нападна ATP заради случилото се със Синер в Синсинати

  • 19 авг 2025 | 12:13
  • 8853
  • 3
Букмейкърите не вярват в Джокович: Ето какви са коефициентите за US Open

Букмейкърите не вярват в Джокович: Ето какви са коефициентите за US Open

  • 19 авг 2025 | 11:56
  • 1461
  • 0
Виктория Томова се завърна в топ 100

Виктория Томова се завърна в топ 100

  • 19 авг 2025 | 10:43
  • 1454
  • 4
Кралят се завърна! От самолета Новак отиде на тренировка с танцова стъпка

Кралят се завърна! От самолета Новак отиде на тренировка с танцова стъпка

  • 19 авг 2025 | 09:20
  • 4713
  • 0
Шест българчета започнаха с победи на турнир от Тенис Европа в София

Шест българчета започнаха с победи на турнир от Тенис Европа в София

  • 19 авг 2025 | 09:01
  • 651
  • 0
Гоф възхитена от завръщането на Уилямс

Гоф възхитена от завръщането на Уилямс

  • 19 авг 2025 | 07:11
  • 1976
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 34915
  • 257
Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

Официално: ЦСКА се раздели със Зюмюр Бютучи

  • 19 авг 2025 | 12:33
  • 17248
  • 15
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 10899
  • 17
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 9466
  • 26
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 12067
  • 4
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 12931
  • 11