Карлос Алкарас: Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва

Петкратният шампион от Големия шлем и номер 2 в света Карлос Алкарас пожела бързо оздравяване на големия си съперник Яник Синер след спечелването на турнира Мастърс в Синсинати.

"Жалко за Яник! Никой не обича да печели, когато опонентът му се отказва, особено на финал като този. Оздравявай бързо! Наистина се наслаждавам на седмицата си в Синсинати и съм готов да започна на US Open!“ написа Алкарас на страницата си в социалните мрежи.

На финала на турнира в Синсинати лидерът в световната ранглиста, италианецът Яник Синер, се оттегли от мача при 0:5 в първия сет поради неразположение.

