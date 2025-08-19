Популярни
  Голям удар за US Open!

Голям удар за US Open!

  19 авг 2025
Голям удар за US Open!

Дългоочакваният турнир на смесени двойки на US Open тази година претърпя сериозен удар – най-добрият тенисист в света Яник Синер няма да участва заедно с Катерина Синякова. Припомняме, че Синер се оттегли от финала на "Мастърс"-а в Синсинати при резултат 5:0 в полза на Карлос Алкарас.

"Не се чувствах добре. Сега имам няколко дни за възстановяване, а след това ще се върна на работа и се надявам да бъда готов. US Open е много тежък турнир, но в същото време го очаквам с нетърпение, защото обичам надпреварите от Големия шлем, те са ключови в моята кариера. В момента възстановяването е най-важното нещо", заяви Синер, потвърждавайки, че няма да участва в мача срещу Александър Зверев и Белинда Бенчич.

След загубата от Алкарас, Синер обяви, че ще работи специално върху началния си удар, за да подобри процента на вкаран първи сервис и да се завърне по-подготвен на корта.

Надпреварата на сингъл на US Open ще бъде доста интересна, тъй като италианецът вече не държи съдбата си в свои ръце, когато става въпрос за върха в ранглистата на ATP.

