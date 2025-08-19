Голям удар за US Open!

Дългоочакваният турнир на смесени двойки на US Open тази година претърпя сериозен удар – най-добрият тенисист в света Яник Синер няма да участва заедно с Катерина Синякова. Припомняме, че Синер се оттегли от финала на "Мастърс"-а в Синсинати при резултат 5:0 в полза на Карлос Алкарас.

"Не се чувствах добре. Сега имам няколко дни за възстановяване, а след това ще се върна на работа и се надявам да бъда готов. US Open е много тежък турнир, но в същото време го очаквам с нетърпение, защото обичам надпреварите от Големия шлем, те са ключови в моята кариера. В момента възстановяването е най-важното нещо", заяви Синер, потвърждавайки, че няма да участва в мача срещу Александър Зверев и Белинда Бенчич.

След загубата от Алкарас, Синер обяви, че ще работи специално върху началния си удар, за да подобри процента на вкаран първи сервис и да се завърне по-подготвен на корта.

Надпреварата на сингъл на US Open ще бъде доста интересна, тъй като италианецът вече не държи съдбата си в свои ръце, когато става въпрос за върха в ранглистата на ATP.