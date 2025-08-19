Популярни
Българите останаха без медали на световното в Самоков

  • 19 авг 2025 | 18:43
Българите останаха без медали на световното в Самоков

Българските национали по борба свободен стил завършиха без медали категориите си от Световното първенство за младежи и девойки, което започна в неделя в "Арена Самоков". Днес отпаднаха последните четирима състезатели, а Есад Бозали загуби репешажна схватка за бронз.

Бозали отстъпи с технически туш на Аршия Хадади на 57 кг, а вчера загуби по идентичен начин срещу руския национал Магомед Оздамиров.

В днешните категории България бе представена от Ердал Галип и Григор Чернаков, които също бяха отстранени с технически тушове в квалификациите. Ердал Галип отстъпи с 0:11 срещу Такуто Оседа на 61 кг, а японецът загуби срещу Аскат Токтоматов от Киргизстан на осминафиналите. Григор Чернаков загуби с 0:10 срещу Аболфазел Фирузяй, но иралецът се добра до следобедната сесия с две победи срещу Касимжомарт Алин (Казахстан) и Мохамад Умхаджиев (Франция).

На полуфиналите Фирузяй направи драматична схватка с американеца Максуел Макенели. Иранецът губеше с 2:3 на почивката, но направи пълен обрат в течение на втората част и поведе с 5:4. Американският национал обаче спечели точка в последните секунди и отстрани Фирузяй по критерий, което елиминира Чернаков от турнира.

Днес стартираха и дамите, но с две загуби. Виктория Бойнова (59 кг) и Илинка Стефанова (68 кг) бяха туширани съответно от Хюнай Хурбанова (Азербайджан) и Жозет Мавунгу (Ангола), които бяха елиминирани на полуфиналите. Утре започват Несрин Сюлейманова (55 кг) и Ивена Близнакова (62 кг).

