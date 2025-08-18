Популярни
  • 18 авг 2025 | 18:52
Есад Бозали ще се бори на репешажите на световното за юноши и девойки в Самоков

Българският национал Есад Бозали ще се бори на репешажите на световното за юноши и девойки в Самоков.

Днес в надпреварата стартираха 4-има наши дебютанти. Бозали отстъпи пред руснака Магомед Оздамиров, трети на Евро 2025, с 0:10. Противникът му стигна финалите при 57-килограмовите на свободния стил и нашият национал ще продължи в пресявките срещу иранеца Аршиа Хадади, трети от първенството на Азия.

В категория до 65 кг Денис Наим на старта победи арменеца с гръцки паспорт Айк Казарян с 3:2, но в следващия кръг отстъпи пред Санджарбек Рустамбеков (Узбекистан), бронзов медалист от първенството на Азия, с 0:10.

При 79-килограмовите Иван Андонов бе спрян от световния шампион за миналия сезон Алп Бегенджов (Таджикистан) с 0:11.

А в категория до 92 кг Никола Петров претърпя поражение от иранеца Тохид Нури с 0:10.

Съперниците и на тримата загубиха следващите срещи и българското участие приключи.

Във вторник излизат последните ни двама представители в свободния стил. Ердал Галип (61) ще има за съперник японеца Оседо Такито, пети на световното през 2022-а, Григор Чернаков (86) среща иранеца Ясер Рахмани, шампион на Азия при юношите и при мъжете.

В третия ден на надпреварата стартират и девойките. Виктория Бойнова (59 кг) ще спори с литовката Анна Телегина, трета на световното първенство. Илинка Стефанова (68) среща Саса Мавунгу (Ангола),която е шампионка на Африка.

Срещите започват от 10 ч в "Арена Самоков". Входът за зрителите е свободен.

Снимки: БФ Борба

