  Националният отбор за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Националният отбор за жени навлезе в решителен етап на подготовка

  • 13 фев 2026 | 11:03
  • 186
  • 0
Националният отбор за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Националният отбор на България по бокс за жени навлезе в решителен етап на своята подготовка преди 77-ото издание на Купа „Странджа“. Под наставленията на Борислав Георгиев и Роман Цветков дамите вече се готвят на базата в „Дианабад“. В отбора е и Златислава Чуканова, която се завръща след тежка контузия.

„Стартирахме подготовка в София на 9-ти януари, а отскоро започнахме и спаринги на базата на „Дианабад“. Тук има момичета от няколко държави, включително и Украйна, което е добре за нашите боксьорки, за да можем да повишим нивото си преди Купа „Странджа“. Злати Чуканова се завръща след контузия и с Вени Поптолева ще бъдат водещите имена в отбора. Има няколко талантливи момичета, които са по-млади и тепърва трябва да трупат опит. Чака ги много работа, но съм оптимист. Основната ни цел тази година са турнирите за Световната купа и Европейското първенство, на което сме домакини в София. Това са много важни състезания, защото носят сериозни точки за световната ранглиста. Предвидили сме и лагер на Белмекен през август, за да се подготвим максимално добре за шампионата в София, който безспорно е голямата ни цел“, каза треньорът на жените Борислав Георгиев.

