Петър Драганов за пробива в Топ 25 на WBC и големите битки пред него

Професионалният боксьор Петър Драганов гостува в студиото на "Sportal Fight Club" по-малко от седмица, след като ранглистата на Световния боксов съвет (WBC) в категория до 69,5 килограма бе обновена и българинът бе класиран на 25-о място.

Непобеденият в 12 професионални боксови срещи спортист сподели в студиото ни, че е амбициран да направи и пробив в Топ 10 на категорията, а за целта ще премине през двуседмичен лагер заедно с националния отбор на традиционно силната в бокса страна - Узбекистан. Драганов и част от останалите боксьори, менажирани от "Revolution Boxing Team", Здравко Попов и Мартин Иванов, ще обикалят и различни боксови зали в различни градове в азиатската люлка на шампиони.

Тук в България ни липсват кадри. В Узбекистан се борят 1200 човека за категория. Ние тука колко сме? Има 3-4 момчета, които имат желание да се състезават и да са конкурентоспособни. Това е единственото, което ни дели (от професионалните боксьори в САЩ). Мисля, че методите ни на подготовка са много по-добри от тези в Англия, но ни липсват кадри. Боксът се учи с бокс. Както и всеки друг спорт. Колкото и кондиционно да се подготвяш, не практикуваш ли самия спорт с добри играчи, просто няма как да се научиш”

Ето какво загатна Острието за битка, която може да му осигури пробив в Топ 10 на супер-полусредна категория:

“Екипът ми работи за това да се случи много сериозен мач в близко бъдеще за мен. Единственото, което мога да спомена като име е - Тим Цзю. Няма да споменавам място и кога, но това е потенциален опонент, с когото можем да се срещнем. За мен ще е много голяма гордост да се изправя срещу него и да видим кой е по-добър”, загатна Петър Драганов в студиото ни.

Тим Цзю е бивш световен шампион на WBC. Австралиецът има 26 победи в 29 професионални срещи. Той е един от двамата боксьори наследници на Коста Цзю - бивш световен шампион в професионалния бокс. Тим Цзю и брат му, Никита Цзю, са двама от най-популярните боксьори от Океания.

Петър Драганов сподели още в студиото ни, че се надява боксовите галавечери в родния му Созопол, да станат ежегодна традиция. Припомняме, че в последната му изява на ринга той оглави галавечер в морския град и спечели 10-рундова битка срещу аржентинеца Родриго Кориа. Този успех му донесе и пояса на славянските нации на WBC.

Вече гоним само 10 или 12-рундови мачове. 2-3 мача на година е нормално, ако съм здрав

31-годишният спортист мечтае и се труди здраво не само за място сред най-добрите десетима боксьори в света в категорията му, но и нещо повече.

Убеден съм, че Кубрат Пулев може да предаде щафетата спокойно на мен и ще се погрижа българският бокс отново да има световен шампион

Вижте цялото интервю с Драганов тук: