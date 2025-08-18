Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България е без полуфиналисти и във втория ден на Световното в Самоков

България е без полуфиналисти и във втория ден на Световното в Самоков

  • 18 авг 2025 | 14:56
  • 285
  • 0
България е без полуфиналисти и във втория ден на Световното в Самоков

България остана без полуфиналисти и във втория ден на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков, като един от националите запази шансове за медал през репешажи.

Денис Наим записа единствената победа днес, след като се наложи над Айк Казарян на старта на 65 кг свободен стил. Българинът губеше с 1:2 до средата на втората част, но спечели две точки 1:30 минути преди края и спечели схватката с 3:2. Още в следващия си двубой той отстъпи на Санярбек Рустамбеков от Узбекистан, който бе елиминиран от японеца Рейджи Учида на четвъртфиналите.

Есад Бозали пък отстъпи с 0:10 на руснака Магомед Оздамиров, който обаче достигна полуфиналите на 57 кг с победа с Баяман Керимбеков от Киргизстан. По-късно днес Оздамиров ще се бори с Нурданат Айтанов и с успех ще изтегли Бозали на репешаж.

Иван Андонов (79 кг) и Никола Петров (92 кг) отпаднаха от турнира след поражения с технически тушове още в първите си схватки.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Заместник-министър Димитър Георгиев присъства на откриването на Световното по борба в Самоков

Заместник-министър Димитър Георгиев присъства на откриването на Световното по борба в Самоков

  • 17 авг 2025 | 20:56
  • 5335
  • 1
Дю Плеси коментира поражението си от Чимаев: Беше като одеяло върху мен

Дю Плеси коментира поражението си от Чимаев: Беше като одеяло върху мен

  • 17 авг 2025 | 19:12
  • 2756
  • 2
Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на Световното по борба в Самоков

Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на Световното по борба в Самоков

  • 17 авг 2025 | 16:26
  • 1372
  • 1
Първите ни свободняци на тепиха в Самоков не достигнаха полуфиналите

Първите ни свободняци на тепиха в Самоков не достигнаха полуфиналите

  • 17 авг 2025 | 15:02
  • 2027
  • 0
Тим Елиът отказа Кай Асакура с гилотина на UFC 319

Тим Елиът отказа Кай Асакура с гилотина на UFC 319

  • 17 авг 2025 | 09:01
  • 1191
  • 0
Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

  • 17 авг 2025 | 09:00
  • 1520
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 9998
  • 5
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 14122
  • 33
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 12628
  • 22
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 14134
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 22219
  • 10
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 4437
  • 8