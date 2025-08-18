България е без полуфиналисти и във втория ден на Световното в Самоков

България остана без полуфиналисти и във втория ден на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Самоков, като един от националите запази шансове за медал през репешажи.

Денис Наим записа единствената победа днес, след като се наложи над Айк Казарян на старта на 65 кг свободен стил. Българинът губеше с 1:2 до средата на втората част, но спечели две точки 1:30 минути преди края и спечели схватката с 3:2. Още в следващия си двубой той отстъпи на Санярбек Рустамбеков от Узбекистан, който бе елиминиран от японеца Рейджи Учида на четвъртфиналите.

Есад Бозали пък отстъпи с 0:10 на руснака Магомед Оздамиров, който обаче достигна полуфиналите на 57 кг с победа с Баяман Керимбеков от Киргизстан. По-късно днес Оздамиров ще се бори с Нурданат Айтанов и с успех ще изтегли Бозали на репешаж.

Иван Андонов (79 кг) и Никола Петров (92 кг) отпаднаха от турнира след поражения с технически тушове още в първите си схватки.