Обявиха съдиите за предстоящия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за предстоящия кръг в efbet Лига. Венцислав Митрев ще свири дербито между ЦСКА и ЦСКА 1948, а Димитър Димитров е назначен на Берое - Лудогорец.
Ето всички наряди:
22 август 2025 г., петък, 20:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Васил Петров Минев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
23 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември Сф
ГС: Денислав Йорданов Сталев
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Александър Костадинов Костадинов
23 август 2025 г., събота, 21:15 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Георги Генов Нарлев
24 август 2025 г., неделя, 17:45 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Кольо Димитров Данев
24 август 2025 г., неделя, 20:15 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Никола Петров Джугански
25 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Владимиров Игнатов
25 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Васил Петров Минев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.