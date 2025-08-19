Обявиха съдиите за предстоящия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за предстоящия кръг в efbet Лига. Венцислав Митрев ще свири дербито между ЦСКА и ЦСКА 1948, а Димитър Димитров е назначен на Берое - Лудогорец.

Ето всички наряди:

22 август 2025 г., петък, 20:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Георги Петров Стоянов

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Васил Петров Минев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

23 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември Сф

ГС: Денислав Йорданов Сталев

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Красен Иванов Георгиев

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Александър Костадинов Костадинов

23 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Георги Генов Нарлев

24 август 2025 г., неделя, 17:45 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Кольо Димитров Данев

24 август 2025 г., неделя, 20:15 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Никола Петров Джугански

25 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Георги Владимиров Игнатов

25 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Тодор Василев Вуков

АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Васил Петров Минев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.