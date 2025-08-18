Популярни
  3. Клуб от Италия също иска Делова

  • 18 авг 2025 | 09:24
  • 1183
  • 0

Клуб от Италия също проявява сериозен интерес към централния защитник на ЦСКА Лумбард Делова. Пред свои близки той е заявил, че има няколко оферти, една от които е от Апенините. На този етап играчът държи като резервна опцията за Саудитска Арабия, тъй като не гори от желание да продължи кариерата си там.

Оферта към него има и от елитен турски клуб. Много е вероятно той да бъде продаден и затова в ЦСКА трескаво търсят нов централен защитник, който да привлекат в близките дни.

Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова
Откупната клауза на Делова е 950 000 евро и се очаква да бъде платена в най-скоро време. Както е известно, косоварят дори не тренира в четвъртък с "червените" заради пазарлъците около бъдещето му. Той вече поднови занимания с ЦСКА, а в същото време отказа две предложения на клуба за нов договор.

