Клуб от Италия също иска Делова

Клуб от Италия също проявява сериозен интерес към централния защитник на ЦСКА Лумбард Делова. Пред свои близки той е заявил, че има няколко оферти, една от които е от Апенините. На този етап играчът държи като резервна опцията за Саудитска Арабия, тъй като не гори от желание да продължи кариерата си там.

Оферта към него има и от елитен турски клуб. Много е вероятно той да бъде продаден и затова в ЦСКА трескаво търсят нов централен защитник, който да привлекат в близките дни.

Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

Откупната клауза на Делова е 950 000 евро и се очаква да бъде платена в най-скоро време. Както е известно, косоварят дори не тренира в четвъртък с "червените" заради пазарлъците около бъдещето му. Той вече поднови занимания с ЦСКА, а в същото време отказа две предложения на клуба за нов договор.