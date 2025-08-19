Моуриньо направи признание за Меси, разкри дали иска Неймар и посочи защо не би водил Бразилия

Наставникът на Фенербахче Жозе Моуриньо даде интервю за бразилския канал Sporty Net, в което засегна няколко теми – от играча, който го е накарал да израсне най-много в кариерата си, до информациите, свързващи Неймар с турския клуб. Той коментира и запитванията дали би поел националния отбор на Бразилия.

Един от най-изненадващите отговори беше за играча, който най-много го е накарал да израсне като треньор: „Меси. Защото всеки път, когато играех срещу него, той ме принуждаваше да мисля“, призна бившият треньор на Реал Мадрид за легендата на Барселона.

- "The player who helped you develop the most as a coach?"



🇵🇹 José Mourinho: "Messi."



- "Why?"



🇵🇹 José Mourinho: "Because every time we played against him, he forced me to think a lot."



Запитан за интереса на Фенербахче към Неймар, Моуриньо беше категоричен: „Не. Мисля, че той има статут и ситуация, в която може да избира бъдещето си, може да избира къде е най-щастлив. Вече е печелил най-големия европейски турнир, спечели и в Саудитска Арабия, финансово дори няма смисъл да мислим колко нули има. Сега се връща в Бразилия, към своята страст. Със сигурност е по-заинтересован от годината, която завършва със Световното първенство, което за вас, бразилците, е изключително важно. А за него, който е преживял толкова много разочарования като играч на „Канариня“, мисля, че тази година ще бъде изцяло фокусирана върху Мондиала в САЩ.“

„Бразилският национален отбор има фантастичен треньор в лицето на Анчелоти. Той не е просто страхотен треньор, той е и велик мениджър, велик лидер на мъже, свикнал е да води играчи с голямо его и висок профил. Кариерата му в Реал Мадрид, Милан, Байерн… за него, за разлика от други треньори, няма да има проблеми да бъде треньор на Неймар или на Винисиус. Няма да има никакви трудности. Мисля, че тяхното ниво като играчи е по-ниско от нивото на Карло като треньор, защото той е спечелил много повече от тях. Затова мисля, че в този смисъл Карло има абсолютен контрол. Убеден съм, че за да бъде щастлив с Карло, Неймар трябва да следва неговата посока, а не Карло да следва тази на Неймар“, смята Специалния.

На въпрос дали е получил предложение от „Селесао“, преди италианецът да бъде потвърден за нов селекционер, той отсече: „Директно – не. А при тези индиректни неща опитът ме е научил да бъда с единия крак напред, а с другия назад. Не един човек говори с мен за националния отбор на Бразилия. Не бяха двама, нито трима, нито четирима. Бяха много. Агенти, бивши играчи, контакти, „аз представлявам Бразилската футболна конфедерация“, „аз представлявам не знам кого“... и опитът ме научи да подхождам предпазливо. Но, честно казано, това беше нещо, което не ме интересуваше. Така че дори не се опитах да го развия.“

„Извън Португалия съм от 2004 г. и мисля, че страната ми не би приела да водя национален отбор, който не е моят. Мисля, че съдбата ми по отношение на националните отбори, защото това е нещо, което искам да направя, е да участвам на Световно първенство с националния отбор на Португалия (…) Първият ми опит като селекционер трябва да бъде с Португалия. И след това хората ще разберат, че като професионалист мога да водя и други национални отбори“, обясни Моуриньо.

Относно бразилския футболист, когото е тренирал и който най-много го е изненадал, португалският наставник се пошегува: „Най-различният, в смисъл, че допринесе значително за ускореното ми побеляване, беше Карлос Алберто от Порто, който беше 18-годишно момче, дойде и влезе в историята. Той влезе в историята, спечели Шампионската лига и е вторият най-млад играч, отбелязвал гол на финал в турнира. Първият му мач, когато пристигна в Европа, беше срещу Манчестър Юнайтед в ШЛ. Карлос беше играч с огромно влияние, а аз също бях млад треньор, започнал съвсем наскоро. Но той беше супер забавно момче, но пак казвам, допринесе доста за побелелите ми коси.“

„След това винаги съм имал фантастични бразилски играчи, като се започне от онзи отбор с Деко, който беше ключов играч и след това имаше страхотна кариера. Сега, в последния ми период във Фенербахче, работя с Фред, с Талиска, с Диего Карлош, с Бекао. Винаги съм имал много бразилски играчи в историята си…“, допълни Моуриньо.