Треньорът на Бенфика: Моуриньо е най-добрият наставник от Сетубал и околностите

Бенфика пристигна в Истанбул за първия мач от плейофите на Шампионската лига срещу Фенербахче, воден от Жозе Моуриньо. Наставникът на португалците Бруно Лаже даде пресконференция преди срещата, на която похвали своя сънародник и съгражданин от Сетубал. Първо обаче той коментира четирите поредни победи на своя тим въпреки трудностите по време на предсезонната подготовка.

„Отборът има манталитета да продължи работата, която вършим. Може би това беше най-кратката предсезонна подготовка в историята на Бенфика, така че заслугата е изцяло на играчите. Но също така знаем, че в момента не трябва да гледаме назад, а напред. Затова огромни поздравления за футболистите, за саможертвата, която направиха, като на практика нямаха ваканция и проведоха подготовката си в официални мачове. Нови играчи пристигаха и веднага влизаха в състезателен ритъм, така че съм доволен от представянето на всички, но все още чувствам, че имаме много какво да дадем. Най-важното е да продължим да работим“, започна Лаже на пресконференцията, след което бе попитан дали Керем Актюркоглу може да се окаже решаващ в сряда.

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

„Няма да отговоря, защото все още не съм съобщил състава на играчите, но както знаете, той е много важен футболист за нас, както с представянето си през миналия сезон, така и с начина, по който започна този. Моуриньо? Смятам господин Моуриньо за най-добрия треньор от Сетубал и околностите, при това доста далечните околности. Интересното в утрешния мач е, че сме от един и същи град и го познавам от години. Важно е да се отбележи обаче, че това не е мач на Бруно срещу Моуриньо, а на Бенфика срещу Фенербахче. Може би и от негова, и от наша страна, бихме предпочели да се срещнем в по-напреднала фаза на турнира, а не сега. Но независимо от моето възхищение и уважение към него, утре в съзнанието ми е единствено да се справя по най-добрия начин, за да постигнем добър резултат, да пренесем развръзката на „Луж“ и да осигурим класирането на Бенфика“, обясни той, предизвикан да се сравни с Моуриньо.

Bruno Lage: "20 yıl önce Mourinho ile şakalaşıyorduk, o UEFA Kupası'nı kazanıyordu ben 2. lige çıkmıştım. Hepimiz, onun Portekiz için yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Ama yarın Benfica ile ona karşı kazanmak istiyoruz."pic.twitter.com/LOQW3cZNn1 — KAFA Sports (@sportskafa) August 19, 2025

„На шега, почти си спомням какво се случи преди 20 години – докато той печелеше Купата на УЕФА, аз влизах във втора дивизия с господин Зе Роча. През 2004 г., когато той спечели Шампионската лига, аз спечелих първия си трофей с екипа на Бенфика. Затова, като жител на Сетубал, вярвам, че всички ние преживяхме период на голяма гордост от това, което той постигна в националния и международния футбол. Но както казах, въпреки цялото ми възхищение към него и приятелството, което баща ми има с него, утре в главите ни е само победата и продължаването напред в турнира“, увери Лаже, припомняйки си предсезонния мач с турския гранд.

„Дали може да има изненади? Разбира се, в такива мачове… В мача за „Еузебио Къп“ беше видно, че нито единият, нито другият отбор е очаквал, че тази среща може да се състои. И там нямаше някакви сериозни стратегически или тактически детайли, които да пренесем в този мач. Но, разбира се, винаги се опитваме да предвидим какво ще направи противникът. По-важното обаче, независимо от стратегията на съперника, е да сме напълно наясно с нашата работа за утрешния двубой“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages