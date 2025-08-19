Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти реши да не вика нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор в националния отбор за предстоящите мачове от южноамериканския квалификационен турнир за Мондиал 2026, съобщава Globo.

Според източника, треньорският щаб възнамерява да даде почивка на играча за мача срещу Боливия, след като Винисиус получи втори жълт картон в мача срещу Парагвай през юни и беше наказан за мача срещу Чили. Според Анчелоти, период на почивка ще бъде полезен за играча. Окончателният списък с отбора ще бъде обявен в началото на следващата седмица.

VINICIUS SCORES THE FIRST GOAL OF THE ANCELOTTI ERA!! 🇧🇷 pic.twitter.com/YRdRXmVgM9 — ꪜ𝕛𝕣⁷ ™🇧🇷 (@ViniJrTalk) June 11, 2025

Бразилците ще бъдат домакини на Чили на 5-и септември, а пет дни по-късно на 10-и септември ще гостуват на Боливия.