Любо Каменов: Рали „Барум“ е трудно и предизвикателно състезание

  • 18 авг 2025 | 21:56
  • 309
  • 0
Българският екипаж Любо Каменов/Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4) записа през уикенда второто си участие в рали „Барум“ и двамата се представиха успешно: 6-о място в клас RC4 I и 42-а позиция в генералното класиране.

„С навигатора – Валентин Будинов, поставихме началото на сезон 2025 именно там, където преди една година започна всичко – чешкото рали „Барум“, и то с нов автомобил – Пежо 208 Rally 4 – написа в социалните мрежи Каменов. – Недостатъчното време за подготовка и опознаване на новия автомобил, както и липсата на опит по подобни тежки трасета, направиха състезанието още по-трудно и предизвикателно.

„За нас беше удоволствие да караме сред най-добрите пилоти в Европейския рали шампионат, да натрупаме ценен опит и да придобием реална оценка за представянето ни, която да ни стимулира да работим върху грешките си.

„Съсредоточаваме се в усъвършенстването си и се надяваме на бъдещи успехи. Благодарим за подкрепата на целия екип, на всички партньори и спонсори, на тези, които бяха с нас по трасетата и на всички, които ни подкрепяха дистанционно!“

Снимки: Kamenov Rally Team

